La teoría de Zoe para saber si tu pareja te es infiel

Una tendencia se volvió tema de conversación en TikTok a partir de un video de Zoe Bogach, quien aseguró que, para saber si la persona con la que se está saliendo ve a alguien más, no hace falta revisar el celular, sino que hay que revisar el baño.

Según visualizó la Agencia Noticias Argentinas, la creadora de contenidos explicó que elementos como perfumes femeninos, más de un cepillo de dientes o desmaquillantes que se encuentren en el baño, pueden ser señales de que otra persona frecuenta ese espacio.vjQkRQ

La joven relató que, al ir a la casa de un chico con el que salía, le pidió que le indicara dónde estaba la pasta de dientes y, al abrir el cajón, encontró un perfume de mujer y un body splash de Victoria’s Secret. Tras ese hallazgo, revisó el contenido del tacho de basura y reforzó la sospecha.

El planteo de Bogach generó repercusión en las redes, donde muchas usuarias coincidieron en que el baño suele ser el lugar de la casa que más evidencia deja sobre la presencia o ausencia de otra persona en la vida de alguien con quien mantengas una relación.