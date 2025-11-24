María Becerra dio un show en el techo de un colectivo en movimiento y sorprendió a sus fans

María Becerra sorprendió el domingo por la noche a sus fans con un show muy especial: tocó en el techo de un colectivo que salió desde Avenida Corrientes hasta el Parque de la Innovación, ubicado en el barrio porteño de Núñez, a metros de la cancha de River Plate.

Todo el recorrido fue transmitido en vivo desde su cuenta de Instagram.

La increíble puesta fue para promocionar Quimera, su tercer álbum, que se estrenó el jueves. Según “La nena de Argentina”, es el disco “más audaz, honesto y conceptual de su carrera”.

“Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, compartió durante el proceso creativo.

Lejos de dejar de componer, la música volvió a ser su refugio. Se preguntó “¿Cómo escribir desde otros lugares que no fueran solamente el dolor?" Esa inquietud no solo transformó el álbum que originalmente había preparado, sino que la llevó a construir un nuevo lenguaje, un nuevo universo, una nueva narrativa propia llamada Quimera.

Según un comunicado de la discográfica, se trata de un álbum que marcó un punto de inflexión no solo por su nivel de introspección y riesgo conceptual, sino porque convierte el vacío en motor creativo, el dolor en narrativa y la búsqueda interna en canción.