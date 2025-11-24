La película de Billie Eilish junto a James Cameron llegará a los cines

En el último tiempo, varias giras internacionales llegaron a los cines. Tal fue el caso de Taylor Swift y su concierto documental de The Eras Tour que fue todo un éxito en la pantalla grande.Y como ya lo hizoi Swift, Billie Eilish confirmó que llevará a la pantalla grande su material audiovisual rodado por James Cameron.

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó un mensaje con una foto junto al director de clásicos como Titanic. “Hit Me Hard and Soft: The Tour (en vivo en 3D)” llegará los cines el 20 de marzo de 2026. “Este fue uno de mis tours favoritos de siempre y poder capturarlo y codirigirlo en esta película con James Cameron ha sido realmente un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que todos lo vean”.

El encuentro de dos máximas figuras. La cantante estadounidense de 23 años vendió más de 10 millones de álbumes en pocos años de carrera y ganó varios premios Grammy y dos Oscar a la mejor canción por “No time to Die” para Sin tiempo para morir y “What Was I Made For?” de Barbie.

Cameron tiene una larga trayectoria. Se llevó la estatuilla dorada a la mejor dirección y al mejor montaje por Titanic en 1998. Billie Eilish tiene otros documentales como “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, dirigido por RJ Cutler y la película concierto, “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”.