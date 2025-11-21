Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025

México hizo historia luego de que Fátima Bosch fuera coronada como Miss Universo 2025, logrando la cuarta corona para el país en una noche inolvidable en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Tras semanas de competencia internacional, el certamen alcanzó su punto culminante con solo dos finalistas sobre el escenario: Veena Praveenar Singh, representante local, y Fátima Bosch, la mexicana que unió a todo un país en expectativa y emoción.

El anuncio final, transmitido en vivo para millones de espectadores, desató una ola de euforia nacional y provocó reacciones inmediatas tanto en México, como en la comunidad latina e internacional.

Cara a cara: Tailandia y México ante la decisión final

El momento de máxima tensión llegó cuando las representantes de Tailandia y México, ambas vestidas de gala, quedaron como las dos finalistas.

Ambas representantes se tomaron de las manos frente a las cámaras. El escenario, en ese instante, se resumió al encuentro visual y físico entre Fátima Bosch y Veena Praveenar Singh. La tensión era palpable; los presentadores recordaron al público el momento histórico: “Y ahora llegamos a las dos finalistas, Miss México y Miss Tailandia. Pasan al frente. Mucha suerte a las dos”.

Ambas aspirantes mantuvieron el contacto de sus manos como símbolo de respeto, intercambiando miradas serenas mientras la multitud contenía el aliento. Las cámaras captaron el dramatismo del instante: luces bajas, rostros expectantes, emoción a flor de piel. El anuncio final llegó: “La Miss Universo número 74 es… México”.

El grito de alegría desató la celebración entre los seguidores mexicanos reunidos en el recinto. Fátima Bosch se llevó las manos al rostro, incrédula, y rompió en llanto al comprender que se convertía en la cuarta mexicana en conseguir la corona.