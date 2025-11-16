Dua Lipa sorprendió en São Paulo con dos canciones brasileñas

Durante su concierto en São Paulo, Dua Lipa volvió a deslumbrar a su público latinoamericano con una tradición que ya se ha vuelto parte de su tour: interpretar canciones emblemáticas del país que visita.

Tal como lo hizo anteriormente en Chile y Argentina, esta vez la cantante británica preparó una sorpresa muy especial para su primera noche en Brasil.

La presentación de Dua Lipa en Brasil

La artista se presentó en el Estadio Morumbi, donde sorprendió al público al rendir homenaje a la música brasileña interpretando dos temas icónicos junto a invitados de lujo. El primero fue “Magalenha”, de Sérgio Mendes, un verdadero clásico del repertorio local. Para esta interpretación contó con la presencia del reconocido músico Carlinhos Brown, desatando la euforia de los asistentes.

Pero la sorpresa no terminó ahí. A la participación de Brown se sumó nada menos que Caetano Veloso, una de las figuras más influyentes de la música brasileña. Junto a él, Dua Lipa interpretó “Margarida Perfumada”, generando uno de los momentos más celebrados de la noche y dejando al público extasiado ante la inesperada colaboración.

Fanáticos registraron la presentación y rápidamente los videos comenzaron a circular en redes sociales. En los registros, se evidenciaba el entusiasmo que provocaron los invitados y la conexión de Dua Lipa con la cultura brasileña.

La cantante continuará su paso por el país con una segunda fecha en Río de Janeiro. La cita está programada para el próximo sábado 22, en la explanada exterior del Farmasi Arena.

Como parte de su Radical Optimism Tour, la artista ha incorporado homenajes locales en cada país. En Chile interpretó “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte y “El Duelo” de La Ley, mientras que en Argentina también sorprendió con versiones adaptadas especialmente para el público. Su paso por Brasil no fue la excepción, dejando claro que estos guiños culturales se han convertido en uno de los sellos más memorables de su actual gira.