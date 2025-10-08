°
8 de Octubre,  Jujuy, Argentina
La Voz Argentina

Se conocieron los grandes premios para el ganador del reality

Todos los finalistas volverán a sus casas con premios.

Miércoles, 08 de octubre de 2025 10:19

Nico Occhiato, el flamante conductor de la nueva edición de La Voz Argentina, anunció este martes que falta muy poco para la final de la competencia que definirá a la mejor voz del certamen. En la última emisión del programa, el influencer reveló los premios que se llevará el ganador o ganadora del reality. 

La final de La Voz está programa para el próximo lunes 13 de octubre, y los participantes serán sometidos a la votación del público.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música”, anunció. 

“El segundo se lleva 30 millones de pesos”, agregó.

El conductor sorprendió al revelar que todos los participantes se llevaran un premio a su casa, además de la exposición del programa: “El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva 5 millones de pesos”.

Últimas noticias

