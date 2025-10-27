Tini Stoessel y Rodrigo de Paul expresaron su amor en redes sociales

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no esconden su amor, más bien lo gritan a los cuatro vientos. La pareja, que se había alejado del ojo mediático, volvió a ser el centro de atención al expresar su amor en redes sociales, generando cientos de reacciones de los fanáticos de la pareja.

En las últimas horas, el futbolista le dedicó un dulce mensaje en forma de comentario a su pareja, en el marco del primero de sus shows en Buenos Aires. Por su parte, ella redobló la apuesta con una declaración de amor.

“T AMO”, escribió el campeón del mundo, acompañado de un emoji de corazón.

“T amo mi amor con todo mi corazón”, respondió ella al minuto.