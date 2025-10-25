Emilia será una de las voces elegidas para la canción del mundial 2026

Emilia Mernes interpretó la canción oficial para el Mundial 2026 de Telemundo. La cantante argentina compartió escenario con Carlos Vives, Wisin y Xavi, en el estreno de este tema en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Éste será el himno que acompañe la cobertura de la cadena estadounidense durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. Los artistas participaron del panel “The Music of the World Cup”, dedicado al detrás de escena de la producción del tema.

Durante el encuentro, Mernes habló sobre la conexión entre el fútbol y la cultura argentina. “El fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual”, expresó la cantante, que recibió el reconocimiento del público presente.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y contará con 48 selecciones y 104 partidos, el formato más amplio en la historia del torneo. Será la primera edición que se juegue en tres países anfitriones, con 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.