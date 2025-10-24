Wanda Nara será presidenta de mesa

Wanda Nara volvió a ser tendencia en las redes sociales al revelar que será presidenta de mesa en las elecciones de este domingo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La noticia generó cientos de reacciones en las diferentes plataformas, por el insólito y curioso hecho.

La empresaria sorprendió al demostrar su gran compromiso con la ciudadanía y celebró su participación en las elecciones: “Este domingo a cumplir con el deber cívico”, escribió junto a una imagen de su convocación.

Por razones de seguridad, la empresaria tachó los datos personales en la tarjeta.

Según trascendió, Wanda podría estar a cargo de una mesa en algún establecimiento ubicado en el barrio de Núñez, debido a que reside en el Chateau Libertador, en la misma zona.

Qué funciones tiene que realizar un presidente de mesa

Al ser convocado como presidenta de mesa, Wanda Nara tendrá la gran responsabilidad de estar encargada de garantizar el correcto y transparente desarrollo del acto electoral.

Entre sus funciones, deberá presentarse temprano en el establecimiento para recibir y verificar el material electoral. Recibir a los ciudadanos y verificar su identidad. Y realizar el escrutinio al finalizar el horario de votación.