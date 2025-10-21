Emilia Clarke de "Games of Thrones" disfrutó del norte jujeño

La actriz británica Emilia Clarke, famosa en todo el mundo por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotos de su viaje por la Argentina.

La estrella recorrió distintos rincones del país y dejó un registro que enamoró a sus fans locales: mate, alfajores, callecitas porteñas y paisajes de nuestro norte argentino

En el día de hoy, fue la mismísima Madre de dragones la que compartió algunas de las postales de su viaje con sus más de 27 millones de seguidores en Instagram. En las imágenes y videos, se puede ver que la estrella hizo un paso por Jujuy, visitando y disfrutando del paisaje jujeño, con postales de las Salinas Grandes y de unas bellas llamas de la zona puneña.

Además de hacer su paso por Buenos Aires, visitó las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones.

En su publicación en Instagram, Clarke escribió: "Al fin… por fin... Unas vacaciones para documentar". Además, etiquetó a su compañera de viaje y agregó: "Hicimos bien", seguido de unos emojis de emoción y un corazón.

Sin lugar a dudas, Argentina es un lugar que quedará grabado en la mente de Emilia Clarke, lugar al que seguramente regresará para seguir recorriendo y conociendo su enorme variedad de paisajes.