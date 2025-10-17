Cazzu le respondió a Christian Nodal tras el comunicado que difundió su abogado

Julieta “Cazzu” Cazzuchelli volvió a apuntar contra su ex pareja Christian Nodal luego de revelar que le había negado el permiso para que pueda viajar con su hija, que no recibe apoyo económico de su parte y que ella se ocupa en su totalidad de Inti. La cantante se sinceró con una carta abierta sobre las actitudes de su ex pareja durante su último show en la Ciudad de México.

Días atrás, el artista mexicano respondió con un comunicado difundido a través de su abogado César Muñoz, desmintiendo las declaraciones de la cantante argentina y “limpiando” la imagen de Nodal como padre.

En dicho texto, el letrado sostuvo que el mexicano sí está al día con la manutención de su hija, incluso "aportando mucho más de lo exigido mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos".

De esta forma, la argentina decidió responderle a través de su arte con una sentida carta abierta que leyó previo a entonar “Inti”, la canción titulada como su hija.

"Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques", expresó desde el escenario durante su show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

"Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba", continuó a corazón abierto.

Sin nombrar a su ex pareja, la artista habló sobre su maternidad: "Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras".

Finalmente, sostuvo que se apoya en su hija para confrontar la dificil situación con su ex pareja: "Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Por eso esta canción, que fue escrita con amor, quiero que esta vez sea mi regalo para todas ustedes y que les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar, y esas hijas que se convirtieron en madres que ahora les toca luchar".