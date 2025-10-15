Marley confirmó que será el reemplazo de Maxi López en “MasterChef Celebrity”

Maxi López viajó a Suiza para estar con su mujer, Daniella Christiansson, luego de que sufriera un accidente doméstico y comentara en redes sociales sobre su malestar por estar cursando el séptimo mes de embarazo y estar al cuidado de su pequeña hija Elle.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, manifestó la mujer de Maxi.

“Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, se quejó Daniella, y en pocas horas el exfutbolista se subió a un avión y regreso a su casa, dejando vacío su espacio en “MasterChef Celebrity”, cuya primera participación fue muy comentada en redes sociales por el ida y vuelta que tuvo con Wanda Nara.

Su lugar lo va a ocupar una de las figuras de Telefe. Se trata de Marley, que actualmente conduce “Por el mundo”.

“Maxi se fue por una semana y vuelve. Lo reemplaza Marley”, aseguraron en “Intrusos”, aunque es probable que no pueda completar su participación porque su mujer dará a luz dentro de pocas semanas en Suiza.

"Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también. Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", dijo a Primiciasya el conductor de Telefe.