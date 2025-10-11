°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Mundial Sub 20
Siniestro Vial
Bandana
Día del Farmacéutico Argentino
Día del Farmacéutico
Día del Farmacéutico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Feria Internacional de Turismo del Paraguay
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Mundial Sub 20
Siniestro Vial
Bandana
Día del Farmacéutico Argentino
Día del Farmacéutico
Día del Farmacéutico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Feria Internacional de Turismo del Paraguay
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Bandana confirmó su regreso y se prepara para celebrar 25 años

Bandana, el grupo pop argentino que supo marcar a fuego los años 2000 y conquistar a toda una generación, anunció oficialmente su regreso a los escenarios con motivo de su 25° aniversario.

Sabado, 11 de octubre de 2025 22:51

Las artistas ganadoras del reality show Popstars, programa furor en la televisión argentina durante los 2000 volverán a juntarse, aunque no lo harán en un show tradicional. Serán la atracción principal de la fiesta L.A.T.M+35, un evento dedicado a las personas mayores de 35 años, cuyo fundador es el DJ Tommy Muñoz.

El anuncio fue realizado en las redes sociales de la fiesta, del DJ y también de Lourdes, una de las vocalistas principales: "Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu Bandana para lo que se viene en Buenos Aires?" escribió Tommy Muñoz.

En tanto, desde la cuenta oficial del grupo escribieron: "¡CONFIRMADO! ¡VUELVE BANDANA! Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa se reúnen para celebrar los 25 años de Bandana. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35"

La banda, tras haberse separado, pasó por distintos momentos: algunas se lanzaron como solistas y han regrabado varios de sus hits que pueden encontrarse en Spotify, aunque no habían vuelto a actuar en vivo.

No obstante, habrá cambios respecto de los miembros originales ya que no estará Ivonne, quien hace tiempo se dedica a hacer música con La Delio Valdez.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD