9 de Octubre, Jujuy, Argentina
Provincias Unidas
inteligencia artificial
Reloj
Whatsapp
Feriado XXL
Papa León XIV
Tecnología

Los relojes inteligentes se usan cada vez más para detectar enfermedades

Los relojes inteligentes están revolucionando la salud preventiva al proporcionar información valiosa.

Jueves, 09 de octubre de 2025 16:41

Relojes inteligentes: la nueva herramienta para detectar enfermedades

Los relojes inteligentes han evolucionado más allá de su función original como accesorios tecnológicos y ahora desempeñan un papel clave en la detección temprana de diversas afecciones médicas, desde problemas cardíacos hasta el mal de Parkinson.

Avances en la detección de enfermedades

  1. Problemas cardíacos: Sensores avanzados permiten monitorear el ritmo cardíaco en tiempo real, detectar arritmias e incluso alertar sobre fibrilación auricular, una condición que puede derivar en accidentes cerebrovasculares.

  2. Diabetes: Algunos modelos están explorando la posibilidad de medir los niveles de glucosa sin necesidad de punciones, lo que facilitaría el control de la enfermedad para millones de personas.

  3. Mal de Parkinson: Gracias a sensores de movimiento y acelerómetros, los relojes pueden identificar temblores y patrones de movimiento característicos de esta enfermedad neurodegenerativa en sus etapas iniciales.

  4. Trastornos del sueño: Los dispositivos pueden analizar patrones de sueño, detectar apnea del sueño y proporcionar información útil para mejorar la calidad del descanso.

  5. Estrés y salud mental: La medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre permite detectar signos de estrés y ansiedad, brindando alertas y sugerencias para mejorar el bienestar emocional.

 

