Los relojes inteligentes se usan cada vez más para detectar enfermedades

Relojes inteligentes: la nueva herramienta para detectar enfermedades
Los relojes inteligentes han evolucionado más allá de su función original como accesorios tecnológicos y ahora desempeñan un papel clave en la detección temprana de diversas afecciones médicas, desde problemas cardíacos hasta el mal de Parkinson.
Avances en la detección de enfermedades
-
Problemas cardíacos: Sensores avanzados permiten monitorear el ritmo cardíaco en tiempo real, detectar arritmias e incluso alertar sobre fibrilación auricular, una condición que puede derivar en accidentes cerebrovasculares.
-
Diabetes: Algunos modelos están explorando la posibilidad de medir los niveles de glucosa sin necesidad de punciones, lo que facilitaría el control de la enfermedad para millones de personas.
-
Mal de Parkinson: Gracias a sensores de movimiento y acelerómetros, los relojes pueden identificar temblores y patrones de movimiento característicos de esta enfermedad neurodegenerativa en sus etapas iniciales.
-
Trastornos del sueño: Los dispositivos pueden analizar patrones de sueño, detectar apnea del sueño y proporcionar información útil para mejorar la calidad del descanso.
-
Estrés y salud mental: La medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre permite detectar signos de estrés y ansiedad, brindando alertas y sugerencias para mejorar el bienestar emocional.