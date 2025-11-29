Propiedad intelectual en tiempos de IA

El avance de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa abrió una pregunta que hasta hace pocos años parecía teórica o de ciencia ficción: ¿quién es el dueño de una idea cuando el total o una parte del proceso creativo fue realizado por una máquina?

En laboratorios, estudios de diseño, startups y grandes empresas, ingenieros, programadores, artistas y científicos trabajan todos los días con modelos de IA que procesan millones de datos y devuelven ideas, soluciones, conceptos y hasta productos terminados que superan en muchos casos lo que una persona podría elaborar sola.

Este contexto obliga a replantear nociones tradicionales sobre autoría y propiedad intelectual, lo que deja al descubierto varias dudas: ¿se le puede dar a inteligencia artificial algún tipo de reconocimiento? ¿Qué ocurre con la autoría de un producto o invento, si la idea para crearlo no provino de un cerebro humano?

Con estas inquietudes, distintos organismos y sistemas legales empezaron a definir posiciones para evitar que esta zona gris afecte el registro de patentes.

La IA como herramienta, no como creadora



La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) tomó cartas en el asunto y dio un primer paso para intentar resolver este tema. Publicó la semana pasada nuevas pautas que ponen un límite claro en un terreno donde la tecnología avanzaba más rápido que la regulación.

Un documento del organismo establece que los sistemas de inteligencia artificial, por más sofisticados que sean, deben considerarse herramientas de trabajo. En la práctica, quedan ubicados en la misma categoría que un microscopio, una base de datos o un software de simulación.

Según la USPTO, solo las personas humanas pueden tener la concepción de una invención. Esa concepción es el elemento central para acceder a una patente, y es lo que excluye a cualquier modelo de IA del proceso legal. Por eso, ninguna solicitud puede incluir a una IA como inventora, sin importar la relevancia del aporte.