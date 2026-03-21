Capacitan en Jujuy a operadores de maquinaria pesada con rápida salida laboral

Durante la jornada del viernes por la tarde el Instituto Krause realizó la entrega de certificados a quienes culminaron la formación de operadores múltiples de máquinas pesadas.

La referente de formación, Norma Villalva, destacó el crecimiento sostenido de la capacitación en operación de máquinas pesadas en la provincia de Jujuy, una propuesta que ya transita su quinto año consecutivo formando profesionales para un sector con alta demanda laboral.

"Este es nuestro quinto año formando operadores múltiples de máquinas pesadas. Hemos afianzado esta capacitación destinada a jóvenes e interesados de toda la provincia", expresó Villalva, quien detalló que el programa ya se desarrolló en localidades como Abra Pampa, La Quiaca y San Salvador de Jujuy, donde actualmente se dicta la novena comisión.

Uno de los aspectos centrales de la formación es la certificación, que cuenta con el aval institucional y la acreditación de un ingeniero matriculado, requisito clave solicitado por las empresas del rubro. Durante el cursado, los alumnos adquieren conocimientos en mecánica hidráulica y en los distintos sistemas de las maquinarias, además de una formación específica en seguridad e higiene aplicada al entorno laboral.

"El objetivo es que los estudiantes no solo aprendan a operar las máquinas, sino que también comprendan el entorno en el que trabajan, ya que se trata de espacios donde interactúan distintos operarios", explicó.

Las prácticas se desarrollan en el Parque Industrial de Palpalá, donde los estudiantes completan 30 horas de manejo en campo utilizando distintos equipos, entre ellos retroexcavadoras, cargadoras frontales y minicargadoras tipo Bobcat. Esto permite familiarizarse con diversos sistemas de operación, como palancas, joystick y sensores.

La capacitación tiene una duración de tres meses, con clases intensivas tres veces por semana. El equipo docente está conformado por un ingeniero especializado en maquinaria pesada y un profesor de higiene y seguridad.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse a la sede ubicada en calle San Martín 930, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Desde la organización destacaron que la propuesta es accesible, cuenta con múltiples medios de pago y ofrece una amplia salida laboral en el sector.