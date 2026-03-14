Inscripciones 100% bonificadas en el Colegio Privado Jean Piaget

El Colegio Privado Jean Piaget continúa con las inscripciones para nivel inicial, primario y secundario del nuevo ciclo lectivo 2026.

La institución educativa, con más de 30 años de trayectoria, ubicada en calle Ramírez de Velazco 526, se destaca por ofrecer una enseñanza completa e integral destinada a niños de salas de 3, 4 y 5 años y a alumnos de nivel primario y secundario.

Desde el establecimiento informaron que la inscripción se encuentra 100% bonificada para nivel inicial, que comprende salas de 2, 3, 4 y 5 años. El beneficio también alcanza a alumnos de nivel primario.

Formación

Desde el establecimiento se genera un hábito de estudio con el objetivo de realizar actividades que complementen la formación del estudiante, como por ejemplo Educación Plástica, Expresión Corporal, Música y Educación Física.

El Jean Piaget forma para de la Cámara de Colegios Privados de la Provincia de Jujuy, entidad que regula a más de 21 instituciones educativas de esta categoría.

Contacto

Por consultas, los interesados deberán dirigirse a sus instalaciones en calle Ramírez de Velazco 526, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse al wsp: 3884755851

Redes sociales

En Facebook lo encontras como, Colegio Jean Piaget. Correo electrónico: [email protected].