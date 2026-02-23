Trasladan a los animales que se encontraban en el ex zoo de Luján

Dos osos y una tigresa que permanecían en el ex zoológico de Luján están siendo trasladados a santuarios especializados en Europa, en el marco de un operativo coordinado que involucra a organizaciones de protección animal y autoridades nacionales. El predio fue clausurado hace cinco años y, desde entonces, los animales quedaron bajo supervisión veterinaria a la espera de una solución definitiva.Según se supo todos serán llevados a un santuario parecido a su hábitat natural tras haber estado en el citado zoológico que fue clausurado hace cinco años.

Se informó que los dos osos irán a un lugar específico Bulgaria ubicado en Belitsa, a 167 kilómetros de la ciudad de Sofía y donde la organización Four Paws creó un santuario en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot, mientras que la tigresa irá a Amsterdam,en Países Bajos.

Además, se indicó que el camino que harán los animales será Ruta 6 hasta Cañuelas, habrá una parada en la zona de Las Heras donde los veterinarios los van a revisar y de ahí partirán a Ezeiza donde los acondicionaran para poder subirlos a los aviones de carga donde los van a trasladar.

El avión que llevará a los osos partirá aproximadamente a las 15.10 con llegada a Sofía a las 22.40 del martes y se estima que en la mañana del miércoles sean llevados por vía terrestre rumbo al santuario de Belitsa donde harían una cuarentena para proteger a los demás osos que allí se encuentran, tras lo cual empezará una rehabilitación para cada oso.

La de este lunes es la segunda parte de la misión de la citada organización en Argentina que lleva a cabo el traslado de los osos y la tigresa, ya que, la primera consistió en chequear el estado de salud de 62 animales, 60 felinos y los dos osos, que sobrevivían en el ex zoológico de Luján y darles atención veterinaria.