Aparecieron ocho familias para aportar ADN en la causa Matías Jurado

Ocho familias se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para aportar muestras genéticas en el marco de la investigación del supuesto asesino serial Matías Jurado. La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, busca identificar dos perfiles masculinos que hasta el momento no lograron vincularse con víctimas confirmadas en la causa.

El fiscal regional Guillermo Beller brindó detalles sobre el estado del expediente y precisó que la investigación transita la etapa final de recolección de evidencia antes de la elevación a juicio. La medida busca ampliar el universo de comparación genética tras los resultados obtenidos en los peritajes realizados en una vivienda vinculada al caso.

Según explicó el fiscal, durante los análisis en el domicilio investigado surgieron varios perfiles genéticos. Cinco corresponden a víctimas ya confirmadas en la causa y otros tantos a familiares. Ese material fue sometido a cotejo con las cinco víctimas identificadas y el resultado arrojó coincidencia positiva. Sin embargo, dos perfiles masculinos permanecen sin identificación.

Ante esa situación, la Fiscalía resolvió convocar a familiares de personas desaparecidas desde 2020 para ampliar el cruce de datos. La recepción de muestras se realiza en la sede del MPA ubicada en Urquiza 462, frente a la Vieja Estación, de lunes a viernes de 8 a 13, hasta el 28 de febrero. Allí se informa sobre el procedimiento y se canalizan las extracciones necesarias para el análisis comparativo.