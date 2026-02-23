19°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy
Economía
Puente San Martín
México
Chiqui Tapia
servicio eléctrico
Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy
Economía
Puente San Martín
México
Chiqui Tapia
servicio eléctrico

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Capital jujeña

Tareas programadas para mejoras en el servicio eléctrico

EJESA realizará tareas de mejora programadas, destinadas a fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Lunes, 23 de febrero de 2026 11:01

Ejesa confirmó que este martes 24 de febrero habrá una interrupción del servicio eléctrico en un sector de la capital. Según informó la empresa, la medida es necesaria para realizar tareas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución, buscando elevar la calidad del servicio.

Para minimizar las complicaciones en la rutina de los usuarios, los trabajos se concentrarán durante la mañana. El corte tendrá una duración estimada de dos horas, extendiéndose entre las 9:00 y las 11:00 aproximadamente, y afectará al B° Belgrano, específicamente entre las calles 25 de Abril, Santa María de Oro, Juanita Moro, A. Capdevila, B. Moreno y zonas aledañas.

Se recomienda a los vecinos del sector tomar las precauciones necesarias. Ante cualquier duda, la empresa recordó que sus canales oficiales de atención están disponibles las 24 horas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD