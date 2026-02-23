Tareas programadas para mejoras en el servicio eléctrico

Ejesa confirmó que este martes 24 de febrero habrá una interrupción del servicio eléctrico en un sector de la capital. Según informó la empresa, la medida es necesaria para realizar tareas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución, buscando elevar la calidad del servicio.

Para minimizar las complicaciones en la rutina de los usuarios, los trabajos se concentrarán durante la mañana. El corte tendrá una duración estimada de dos horas, extendiéndose entre las 9:00 y las 11:00 aproximadamente, y afectará al B° Belgrano, específicamente entre las calles 25 de Abril, Santa María de Oro, Juanita Moro, A. Capdevila, B. Moreno y zonas aledañas.

Se recomienda a los vecinos del sector tomar las precauciones necesarias. Ante cualquier duda, la empresa recordó que sus canales oficiales de atención están disponibles las 24 horas.