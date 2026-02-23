México suspendió las clases y se encuentra en estado de alerta máxima

La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de represalias y violencia que ya dejó decenas de víctimas fatales en distintas partes de México.

Como consecuencia de ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum decretó el alerta en gran parte del país, dispuso nuevos operativos militares y se suspendieron las clases en varias regiones para preservar la seguridad de los chicos.

El operativo que terminó con la vida de "El Mencho", considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados de Occidente, desató una ola de violencia como no se veía en México desde hacía ya varios años. El CJNG respondió con bloqueos coordinados, incendios de vehículos, saqueos masivos y enfrentamientos armados en al menos 20 estados del país.

En las primeras horas tras conocerse la muerte de "El Menchio" las bandas narco que le respondían bloquearon más de 250 rutas y avenidas clave; incendiaron centenares de vehículos; saquearon al menos 69 negocios, principalmente en Jalisco; atacaron 18 sucursales del Banco del Bienestar dañadas. Estas violentas escenas se repitieron en distintos puntos del país.

Asimismo las autoridades mexicanas reportaron al menos una docena de muertos, varias decenas de heridos entre civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad y 25 personas detenidas.

Frente a la escalada de violencia, el Gobierno de Sheinbaum activó un operativo de contención con participación del Ejército y de la Guardia Nacional. Se instalaron mesas de seguridad permanentes, se reforzó la vigilancia en aeropuertos y rutas estratégicas y se pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Además, autoridades estatales coordinaron acciones con fuerzas federales para recuperar el control en zonas donde se registraron los hechos más graves. El objetivo oficial es evitar que la estructura del CJNG reaccione con nuevas demostraciones de fuerza o disputas internas por la sucesión del mando.

En tanto Sheinbaum difundió este lunes un comunicado a través de sus redes sociales. "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", agregó.

Por otro lado, destacó a los elementos de Seguridad de México que actuaron este domingo: "Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".