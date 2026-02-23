Atraparon a un delincuente con una réplica de arma y elementos robados

En un operativo preventivo realizado pasadas las 23 de ayer, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR1), pertenecientes a los binomios Zorro 3 y Zorro 4, detuvieron a un hombre de 29 años con frondoso prontuario delictivo en las inmediaciones del Puente San Martín.

El procedimiento se inició cuando el personal policial divisó a un sujeto, conocido en el ámbito delictual, que caminaba desde la margen del Río Grande hacia el centro transportando una bolsa de consorcio de gran tamaño. Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso hizo caso omiso a la voz de alto e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado tras una breve persecución.

Al consultar el sistema CIAC, los efectivos confirmaron que el individuo, domiciliado en el barrio Campo Verde, contaba con dos pedidos de captura vigentes correspondientes al presente mes por los delitos de Hurto y Lesiones.

Durante el procedimiento, el demorado adoptó una actitud agresiva e intentó obstaculizar la labor de los efectivos de civil, quienes debieron aplicar la fuerza mínima necesaria para resguardar la seguridad de todos los presentes.

Al inspeccionar el interior de la bolsa que transportaba, los oficiales secuestraron un reflector LED de 50W, una manguera de nivel de 4 metros y una réplica de arma de fuego de color negro. Por disposición de la fiscalía de turno, el hombre fue trasladado a la Seccional 3ra junto con los elementos incautados para cumplir con los trámites judiciales correspondientes.