Jujuy Básquet arrancó su gira con un triunfazo ante Rivadavia

Jujuy Básquet comenzó con el pie derecho su gira por Mendoza. Este fin de semana, el equipo dirigido por Guillermo Tasso se impuso ante Rivadavia por 73 a 65, logrando dos puntos de oro que le permiten recuperarse de la caída sufrida como local ante Barrio Parque.

Desde el salto inicial, la visita marcó diferencias. Aprovechando una defensa local deficiente y con poca intensidad, Jujuy encontró tiros cómodos y situaciones claras cerca del aro para dominar el marcador. Los parciales reflejaron esa superioridad temprana: 14-20, 16-22, 18-14 y 17-17, mostrando un primer tiempo contundente que les permitió irse al descanso arriba 42-30.

En el complemento, Rivadavia intentó reaccionar. El equipo mendocino elevó su agresividad ofensiva y logró acortar la brecha hasta ponerse a seis puntos, ilusionando a su público con una posible remontada. Sin embargo, cuando el partido se ponía cuesta arriba, reaparecieron las imprecisiones locales y la falta de consistencia defensiva. Jujuy, lejos de desesperarse, supo capitalizar cada error y responder con eficacia en los momentos calientes para cerrar el juego con mayor solidez y quedarse con el festejo.

En el plano individual, las figuras de la noche fueron Thiago Roca, quien se despachó con 21 puntos y 2 rebotes, y Santiago Ibarra, que aportó un doble-doble de 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. En el local, Garrett fue el destacado con 18 puntos y 5 rebotes, acompañado por Llanos (11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias).

Con este resultado, Jujuy Básquet suma un envión anímico importante de cara a lo que viene. El equipo continuará su recorrido por tierras mendocinas y volverá a presentarse este martes, cuando visite a Huracán de Las Heras. Por su parte Rivadavia iniciará una seguidilla de tres partidos como local, recibiendo el próximo jueves a Colón.