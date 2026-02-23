Parte de la provincia bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya y El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En las áreas cordilleranas, en los niveles más altos las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En tanto para la capital se espera una temperatura mínima de 19° C y una máxima de 24° C, con altas chances de lluvias durante todo el día.