Las prepagas para perros y gatos: Qué ofrecen los nuevos planes sanitarios

En medio de profundos cambios demográficos donde el concepto de familia se ha ampliado para incluir a los "perrhijos", el cuidado de las mascotas se ha consolidado como un gasto ineludible para los hogares argentinos. Ante este panorama, el mercado de la salud animal experimenta un boom con la irrupción de obras sociales y empresas de medicina prepaga tradicional que buscan captar este segmento en expansión.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros (493.676) que niños menores de 14 años (460.696); a nivel nacional, casi el 80% de las familias conviven con al menos un animal de compañía.

Frente a los altos costos de las urgencias y los tratamientos veterinarios, el mercado de las "obras sociales" para mascotas comenzó a poblarse de opciones. Históricamente dominado por firmas de origen veterinario como Medipet, Avsim o Total Pet, el sector acaba de sumar a un jugador de peso de la medicina humana.

Mediante una alianza con la red OSPAN, Omint lanzó planes específicos que apuntan a diversificar su cartera en un mercado que muestra un crecimiento sostenido. En la misma línea, firmas como Vetify no ofrecen solo reintegros, sino también atención telefónica las 24 horas y planes preventivos para extender la esperanza de vida de los animales.

Las coberturas actuales ofrecen planes que arrancan en los $40.000 mensuales e incluyen:

Atención en consultorio y guardias de urgencia.

Calendario de vacunación y desparasitación.

Descuentos o cobertura total en cirugías y estudios complejos.

Videollamadas veterinarias 24/7.

A pesar del impacto inflacionario en el costo de vida, las estadísticas marcan que el vínculo afectivo inclina la balanza: el 94% de los tutores está dispuesto a reasignar sus gastos generales con tal de garantizar la salud y el bienestar de sus mascotas.