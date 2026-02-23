19°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy
Economía
Puente San Martín
México
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy
Economía
Puente San Martín
México

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Chiqui Tapia pidió levantar la prohibición de viajar al exterior para asistir a reuniones de la Conmebol

El presidente de la AFA está imputado por una presunta evasión de $19.000 millones y tiene vedada la salida del país por orden judicial, pero solicitó autorización para viajar a Brasil y Colombia.

Lunes, 23 de febrero de 2026 10:55

En medio de la tormenta judicial que enfrenta por una causa de retención indebida de aportes a la seguridad social, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, solicitó a la Justicia que lo autorice a salir del país.

Tapia pidió permiso para realizar un viaje de tres días que incluye una reunión de la Conmebol en Brasil y un evento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol. El pedido se produce luego de que el juez Diego Amarante le prohibiera abandonar el territorio nacional y lo citara a declaración indagatoria en el expediente que investiga una presunta evasión fiscal de $19.000 millones.

La causa, que sacude al mundo del fútbol argentino, avanza contra el dirigente por su presunta responsabilidad en la retención indebida de aportes previsionales. Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado aún no se expidió sobre el pedido del titular de la AFA, mientras la investigación sigue su curso.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD