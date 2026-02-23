Tu futuro profesional comienza en la Universidad Kennedy

En la Universidad Kennedy podés acceder a carreras universitarias con el respaldo de una institución con amplia trayectoria, prestigio y reconocimiento a nivel nacional.

Ofrecemos carreras de grado y licenciaturas de 4 años, así como tecnicaturas universitarias de 2 años y medio, en modalidad 100% virtual, lo que te permite compatibilizar tus estudios con el trabajo y la vida familiar.

Además, los exámenes podés rendirlos desde tu domicilio o en nuestra sede, brindándote mayor comodidad y flexibilidad.

Contamos con propuestas académicas alineadas al crecimiento productivo de la provincia, como:

Licenciatura y Tecnicatura en Seguridad e Higiene

Licenciatura y Tecnicatura en Gestión y Operaciones Logísticas

Licenciatura en Negocios Digitales y Globales

Y también carreras tradicionales como Abogacía, Contador Público, Administración, Psicopedagogía, Trabajo Social, entre muchas más.

Las inscripciones están abiertas, con importantes beneficios y descuentos en matrícula.

Te esperamos en Celinisa 296, Bajo La Viña, o podés comunicarte al 388 315 4312.

También podés seguirnos en redes sociales como @kennedijujuy_bajo.

Tu futuro profesional empieza hoy.