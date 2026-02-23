Al menos tres senadores peronistas pegarán el portazo: Cristina Kirchner no logra frenar la sangría

El peronismo atraviesa una de sus semanas más delicadas en el Senado de la Nación. Tres de los cinco integrantes del bloque Convicción Federal -Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca)- ultiman detalles para abandonar el interbloque que comparten con el PJ y, en unas semanas, conformar un nuevo espacio con mayor sintonía con el oficialismo.

La decisión se formalizaría en la previa de la sesión preparatoria convocada para este martes a las 11, en la que el cuerpo elegirá a sus autoridades. De concretarse la ruptura, el peronismo quedaría con 25 senadores, la cifra más baja desde el regreso de la democracia en 1983.

Los tres legisladores que se alejarían responden a gobernadores peronistas con diálogo fluido con la Casa Rosada: Moisés al salteño Gustavo Sáenz, Mendoza al tucumano Osvaldo Jaldo y Andrada al catamarqueño Raúl Jalil. En Convicción Federal permanecerían el puntano Fernando Salino, presidente del bloque, y el riojano Jesús Rejal, alineado con Ricardo Quintela.

El nuevo armado parlamentario podría alcanzar cinco miembros. A los tres senadores salientes se sumarían Flavia Royón, también referenciada en Sáenz, y Beatriz Ávila, del monobloque Independencia y cercana a Jaldo.

El impacto numérico es significativo. La Libertad Avanza consolidaría un esquema de 21 senadores propios y, junto a sus socios provinciales y a bloques como la UCR y el PRO, alcanzaría 44 votos, quedando a solo cuatro de los 48 necesarios para los dos tercios.

El nuevo equilibrio de fuerzas podría sentirse de inmediato en el tratamiento de la reforma laboral. Aunque en la votación anterior Convicción Federal no dio quórum y votó en contra, ahora se especula con que los senadores podrían facilitar el inicio de la sesión, aun si mantienen su rechazo al proyecto.