Dycar presentó en Jujuy la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Alejandro Borquiz, asesor comercial de Dycar, concesionario oficial Chevrolet, comentó sobre la nueva Chevrolet Captiva, uno de los modelos más destacados de la marca dentro del segmento de vehículos híbridos enchufables.

La Captiva cuenta con un sistema híbrido que combina un motor a nafta y un motor eléctrico, los cuales se van alternando de manera automática según las necesidades de conducción. Este sistema permite una mayor eficiencia y una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros con ambas baterías completamente cargadas.

En materia de diseño y confort, el vehículo se destaca por su estética moderna, una pantalla central de 15,6 pulgadas, asientos de cuero y diferentes modos de conducción, tanto para uso urbano como deportivo. Además, es un vehículo amplio y cómodo, ideal para la familia, con capacidad para cinco pasajeros y un baúl de grandes dimensiones.

En cuanto a seguridad, la Chevrolet Captiva cumple con todas las normativas vigentes e incorpora seis airbags, control de carril y cámaras 360°, que permiten visualizar todo el entorno del vehículo al momento de estacionar, brindando mayor tranquilidad al conductor.

Desde el punto de vista tecnológico, es uno de los modelos más avanzados que ofrece actualmente Chevrolet. El sistema de regeneración de energía permite que la batería eléctrica se recargue automáticamente cuando el vehículo desacelera, aumentando la autonomía y optimizando el consumo.

Actualmente, la Captiva tiene un valor aproximado de 56 millones de pesos y se comercializa con atractivas opciones de financiación. Dycar ofrece una financiación a tasa cero, con un esquema de 18 millones de pesos en 18 cuotas sin interés. También existe la posibilidad de ingresar con montos aproximados de entre 20 y 25 millones de pesos, dependiendo del perfil del cliente.

El modelo se encuentra en venta directa y cuenta con entrega inmediata, estimada entre 10 y 15 días hábiles una vez iniciada la operación. Próximamente, además, estará disponible la posibilidad de realizar test drive, con turnos programados para quienes deseen probar el vehículo.

Desde Dycar invitan a todos los interesados a conocer la nueva Chevrolet Captiva en su concesionario ubicado sobre Ruta Nacional 9, colectora altura 2005, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30 horas.