Tres heridos tras el vuelco de un camión en la ruta 9

Tres hombres resultaron heridos como consecuencia del vuelco de un camión en la ruta nacional N° 9, a la altura de la "cuesta de Bárcena". Los lesionados fueron trasladados al hospital "Pablo Soria" de la capital.

Dos de ellos se encuentran fuera de peligro mientras que el restante fue sometido a una cirugía. Se investigan las causales del incidente vial, aunque aparentemente en el hecho no habría participado otro vehículo.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas, el siniestro vial sucedió ayer a la madrugada cuando un camión Mercedes Benz con tres ocupantes circulaba por la ruta 9 en sentido norte-sur, con dirección hacia la capital jujeña.

En ese contexto, alrededor de la 1 por motivos que son materia de investigación, el conductor del transporte perdió el control y volcó hacia el precipicio de pocos metros de profundidad, a la altura de la primera curva de la Cuesta de Bárcena.

Así fue cómo los automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al Sistema 911. A raíz de esto, se constituyó el Same para las primeras curaciones en el lugar del hecho.

De esta manera fueron asistidos tres hombres, entre ellos el conductor de 39 años y dos acompañantes de 19 y 20. Para esta tarea fue necesaria la participación de los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de la Policía, quienes trabajaron en un lugar de difícil acceso por las características del terreno.

Una vez extraídos los protagonistas, fueron trasladados al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial en donde uno de los jóvenes, al cierre de esta edición, estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas. Mientras, los otros dos ocupantes se encontraban fuera de peligro internados en observación.

Por otro lado, también intervinieron los agentes de la Seccional 12° de Volcán, con jurisdicción en el escenario del hecho, y el personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes se encargaron de realizar las pericias para conocer las causales del siniestro vial que dejó a tres hombres heridos. Más allá de esto, aparentemente habría ocurrido sin la intervención de otro vehículo.