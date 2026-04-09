Tenía pedido de captura y fue detenido robando

Un hombre, sobre el que pesaba un pedido de captura por el presunto delito de estafa, protagonizó un hurto en un club deportivo y mientras forzaba un vehículo estacionado, fue sorprendido por efectivos policiales y detenido.

Asimismo se estableció que horas previas el inculpado también hurtó un bolso, en el predio del Club Luján.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró la noche del pasado martes en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Raúl Galán, en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 29 años forzaba un vehículo estacionado, cuando fue descubierto in fraganti por efectivos policiales que recorrían el sector de manera preventiva.

El inculpado intentó fugarse, pero fue reducido inmediatamente y al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, el personal policial constató que tenía un pedido de captura vigente por el presunto delito de estafa.

Asimismo los uniformados tomaron conocimiento, a través de una denuncia y publicaciones con un material fílmico realizadas en redes sociales por un damnificado, que horas previas el malviviente había hurtado un bolso en el Club Luján.

Por tal motivo el protagonista fue trasladado a la Seccional 31°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Finalmente los efectivos de la mencionada sede policial, quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.