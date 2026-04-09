Falleció un ciclista y buscan testigos del incidente vial

Fernando Antonio Paredes era un joven de 20 años que perdió la vida luego de ingresar en grave estado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña. La víctima circulaba el jueves pasado a bordo de su bicicleta por un sector de la ruta nacional Nº 9, cuando fue embestida por un motociclista, a la altura de la gruta de la Virgen de El Carmen, a pocos kilómetros de la localidad homónima. Ante la trágica pérdida, la familia del fallecido solicita testigos del siniestro vial para que aporten lo que observaron la noche del jueves 2 de abril. Por lo cual pueden acercarse a una sede policial o comunicarse a los números 388-4617583 o 388-4674622.

Tal como informó El Tribuno de Jujuy en la edición del pasado sábado, el incidente sucedió alrededor de las 20.30 cuando Paredes iba a bordo de una bicicleta rodado 29 por la ruta 9 en sentido sur-norte, desde El Carmen hasta el barrio capitalino de Alto Comedero, en donde residía con su padre.

En ese contexto, por causas que están siendo investigadas, la víctima fue atropellada por un motociclista que iba al mando de una Motomel de 150 cc de cilindradas, junto a una mujer y una niña de 4 años. A raíz del impacto, el ciclista salió despedido de su vehículo y golpeó la cabeza en la cinta asfáltica. Mientras, la moto derrapó y sus ocupantes cayeron al suelo.

Las graves lesiones ocasionadas por el fuerte impacto, conllevaron al fallecimiento de Fernando Paredes el pasado sábado alrededor de las 18.30 en el hospital "Pablo Soria", de la capital jujeña, a donde había sido trasladado de urgencia desde el nosocomio carmense.

Solicitan testigos

En el contexto de este hecho, este diario se comunicó con Marisa Villalba, madre de Paredes, quien solicitó testigos del siniestro que se llevó la vida de su hijo de tan solo 20 años.

"Agradecería a la agente que se comunique con nosotros, que nos dé información para ayudarnos y que se pueda aclarar. La verdad que no sabemos qué pasó, porque de la noche a la mañana se nos fue", aseguró la mujer. Cabe repasar que por el incidente que se llevó la vida de Fernando Paredes no hay detenidos, solamente fueron secuestradas la bicicleta que conducía y la moto de quien lo chocó para ser trasladadas a la Seccional 8°.

También arribaron al escenario del hecho los integrantes de Seguridad Vial, quienes se encargaron de señalizar el lugar para luego practicarle la prueba de alcoholemia al motociclista, quien resultó negativo.

Además, mientras se encontraba reducido el tránsito el personal de Criminalística de la Unidad Regional 6 se realizó las pericias para conocer las causales del siniestro vial, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la continuidad de la entrevista, Villalba hizo referencia a una testigo del siniestro que se comunicó con el Sistema 911 para solicitar la presencia del Same. "Hay una señora que lo ayudó a mi hijo. Ella llamó a la ambulancia, se contactó con el padre. Porque fue él quien lo llamó (a su hijo) por teléfono y ella atendió para avisar que tuvo el accidente. Después se arrimó al hospital de El Carmen, pero no pudimos hablar con ella porque estábamos en el sector de terapia intensiva con el tema de la donación de los órganos", repasó la madre del fallecido con respecto a la testigo que aún no acudió a una sede policial para narrar lo que observó. Se trata de una persona que se encontraba en el escenario del hecho, en la Gruta de la Virgen del Carmen, ubicada en la ruta nacional N°9 entre las avenidas Sarmiento y Belgrano.

Por otro lado, la entrevistada por este medio de comunicación explicó el recorrido que su hijo estaba haciendo ese día que se encontró con la muerte. "Él vino en bicicleta a visitarme porque vivo en el barrio 23 de Agosto, yendo para San Antonio. En el transcurso que él se estaba volviendo, vivía en Alto Comedero con el padre, estaba regresándose y ocurrió el siniestro".

Además, hizo hincapié en el estado de su hijo tras el impacto de la moto que lo arrojó de su bicicleta hacia la cinta asfáltica. "Prácticamente él perdió en ese instante la vida porque tuvo mucho daño cerebral. Fue ingresado al hospital de acá (El Carmen) y después fue trasladado al "Pablo Soria". Pero en el transcurso que él vino al hospital ya llegó en malas condiciones porque vino con pérdida del conocimiento. De acá salió intubado porque ya no podía por sí solo restablecerse", especificó Villalba con respecto a lo delicado que se encontraba Fernando Paredes como consecuencia de lo ocurrido.