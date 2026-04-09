Doce años del femicidio de Romina Magalí Aramayo

Mañana se van a cumplir doce años del terrible asesinato que sufrió la joven ledesmense Romina Aramayo. Aunque la causa ya fue elevada a juicio, todavía no hay una fecha establecida para la audiencia oral donde se espera esclarecer definitivamente las circunstancias del femicidio que impactó a toda la provincia.

El 10 de abril de 2014, el cuerpo de Romina Magalí Aramayo fue encontrado en una zona cercana al dique Los Molinos, en la capital jujeña, con señales de haber sido brutalmente abusada y con heridas en varias partes del cuerpo, después de que hubiera estado desaparecida durante cinco días.

En relación al femicidio, su entonces pareja Nicolás Ángel Villarruel, está acusado y permaneció detenido como presunto autor del crimen; pero en septiembre de 2024 se declaró el cese de detención, por el vencimiento de los plazos para su elevación a juicio. El entonces comisario Gabriel Osvaldo Zapana, también fue imputado, acusado de ser el presunto autor de encubrimiento agravado, luego de responsabilizarlo de haber hecho desaparecer un libro de novedades, donde se llevaba el registro de las personas que trabajaban en un cabaret ubicado en el Aero Club del barrio Alto Comedero de la capital provincial, cuando había sido nombrado director de la División de Homicidios de la Dirección General de Investigaciones. Además, en octubre de 2024, la supuesta amiga de la víctima, Yesica Pantoja, fue sobreseída de la causa, a pesar de haber dado versiones contradictorias al declarar y nunca aportó información sobre la desaparición de Romina, quien en un momento estuvo acusada de falso testimonio.

En septiembre de 2020, la causa tuvo un giro inesperado cuando el entonces fiscal Diego Cussel pidió la detención de Villarruel, imputándolo por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género en concurso real".

El fiscal llegó a esta decisión tras revisar nuevamente todas las pruebas del caso. Desde entonces, Villarruel se había negado a declarar.

Villarruel fue arrestado después de que se analizaran sus mensajes telefónicos, donde se encontró una conversación con su exesposa del 4 de abril de 2014 que había ocultado a los fiscales. Estuvo cuatro detenidos y como el expediente se investiga con el antiguo Código Procesal Penal, el imputado llegará a juicio, pero estando en libertad.

Días atrás, Zenaida Fernández y Pamela Aramayo, madre y hermana de la joven asesinada, se reunieron con el fiscal Juan Luis Sorbello, quien ahora está a cargo de llevar adelante la investigación de este expediente, que en diciembre de 2022 fue elevado a juicio y tras recursos y presentaciones por parte de los abogados defensores, llegó hasta estas instancias a lo largo del tiempo transcurrido.

Los familiares de Aramayo tomaron conocimiento que la Unidad Fiscal a cargo de la investigación solicitó la ampliación del último elemento de prueba, que tiene que ver con los resultados del análisis informático de los teléfonos celulares secuestrados, tanto de Aramayo, como de Villarruel y una vez que sean nuevamente incorporados al expediente, se elevará a juicio.

Sobre los hechos

La noche del viernes 4 de abril de 2014, Nicolás Villarruel acompañó a su esposa Romina Aramayo hasta la terminal de ómnibus de Libertador General San Martín, para que ella viajara con su amiga Yesica Pantoja a San Salvador de Jujuy.

Villarruel le había pedido a su pareja que al día siguiente se reuniera con una supuesta arquitecta que le debía 15 mil pesos por la reparación de ascensores en un edificio de Libertador. Sin embargo, no se comprobó que Romina se haya encontrado con esa persona, y se cree que Villarruel usó esa excusa para que su pareja viajara.

El sábado 5 de abril de 2014, Romina se dirigió al lugar donde debía verse con esta persona y no se supo nada más de ella hasta el jueves 10 de abril, cuando su cuerpo fue hallado cerca de un canal del dique Los Molinos.

Las pericias médicas determinaron que había sido abusada sexualmente, recibió múltiples golpes y murió a causa de politraumatismos y un traumatismo encefalocraneano.

Cinco años para su detención

Nicolás Villarruel es el principal acusado de haber asesinado a Romina Aramayo. Según la investigación, el crimen habría ocurrido después de que Villarruel descubriera que Romina trabajaba como "dama de compañía" en el cabaret "Wolf Night Club" del barrio Alto Comedero.

Al principio, la pesquisa no avanzó, y el fiscal a cargo, Carlos Farfán, no tomó medidas ni recibió a los padres de la víctima.

Esto llevó a la imputación contra el comisario Zapana, que en ese momento dirigía la División de Leyes Especiales y habría ocultado un libro donde se registraban las identificaciones de las jóvenes trabajadoras del cabaret, bajo órdenes del fiscal Farfán. Curiosamente, Zapana fue puesto a cargo de la investigación al día siguiente del hallazgo del cuerpo.

Se sostiene que Zapana no intentó encubrir el asesinato en sí, sino los nombres que aparecían en ese libro, el cual hizo desaparecer finalmente.

Cinco años después, cuando el fiscal Cussel reabrió el caso, revisó las pruebas y detectó en el celular de Villarruel una conversación con Romina antes de su desaparición, que el acusado nunca mencionó a los fiscales pese a haber sido citado varias veces.