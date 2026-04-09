Amenazó de muerte a su expareja y a su exsuegro

Un hombre de 29 años es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4, luego de amenazar de muerte a su expareja, intentar agredir a su exsuegro y provocar destrozos en una vivienda.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del martes pasado, en una vivienda del barrio 30 de Octubre de la ciudad de Fraile Pintado.

En esas circunstancias, una joven de 20 años que se encontraba en su habitación, escuchó el ruido de destrozos de vidrios y cuando fue a ver qué sucedía, se dio con que su expareja había provocado los destrozos y la amenazaba de muerte.

El padre de la víctima salió de la vivienda y le pidió que se retirara del lugar, a lo que el violento sujeto se retiró, pero regresó a los pocos minutos junto a otro hombre y esta vez empuñando un machete.

El hombre vociferaba desde la vereda que si su expareja no salía, iba a dispararle con un arma de fuego de fabricación casera, situación que la joven corroboró la posesión del arma.

Los efectivos de la Seccional 40º recepcionaron el pedido de ayuda y, cuando se hicieron presentes en el lugar de los hechos, el irascible sujeto ya se había dado a la fuga.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó que los policías realicen un recorrido por las inmediaciones, para tratar de dar con el responsable, pero hasta el momento con resultado negativo.

La víctima se hizo presente en la sede policial para realizar la correspondiente denuncia, donde manifestó que no es la primera vez que el hombre protagoniza estos violentos episodios, pero no fue denunciado por temor a represalias.