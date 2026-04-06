Prisión preventiva para el remisero de Pampa Blanca

El remisero Luis Alberto Ramón Sajama (34) fue formalmente imputado por la presunta autoría de intento de femicidio, "homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa" y se ordenó la prisión preventiva por 120 días. El hombre designó a un abogado del Ministerio de la Defensa y se abstuvo de declarar ante el juez de Violencia de Género.

Sajama es el principal acusado de atacar a golpes, provocar que perdiera el conocimiento, intentar estrangular y prender fuego a Marisol García (29), la joven sampedreña que la tarde del martes pasado fue abordada casi en la intersección de avenida La Bandera y Zegada de la ciudad de Perico y horas más tarde, despertó con su cuerpo en llamas en un sector cercano a una finca sobre ruta provincial Nº 56, a la altura del sector conocido como Alto Verde, cerca de la localidad de la Ovejería.

Los investigadores aguardan los resultados de las pericias del departamento de Informática del Ministerio Público de la Acusación, que realizaron a los teléfonos celulares del remisero y de su víctima, para avanzar con la investigación penal preparatoria.

La principal hipótesis es que García habría mantenido contacto previo con Sajama a través de mensajes de la red social Whatsapp y habrían pactado un encuentro, en el lugar donde fue abordada.

Una fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que el remisero la atacó a golpes en el interior del vehículo, lo que provocó que la víctima perdiera el conocimiento y este la diera por muerta. Otro dato que se desprendió de la investigación, es que Sajama llevaba en el baúl de su vehículo un bidón con combustible y esto afirma la teoría de una presunta premeditación del ataque sobre la joven mujer.

Sajama está detenido desde la madrugada del sábado pasado, luego de que su inmueble del barrio San Nicolás de Pampa Blanca fuera allanado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6. Además se procedió al secuestro de su vehículo, de su teléfono celular y varias prendas de vestir.

Sigue delicada

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la mujer lleva más de seis días alojada en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, con asistencia respiratoria mecánica y en coma farmacológico. En la jornada de hoy los médicos intentaron quitarle el respirador, para que pueda respirar por su cuenta, pero al ver que no respondía a los estímulos, nuevamente activaron el aparato.