Efectivo en grave estado de salud tras incidente vial

Una efectivo policial se encuentra hospitalizada en grave estado de salud tras sufrir un siniestro vial, en la capital jujeña. Familiares y allegados a la víctima buscan la colaboración de posibles testigos para esclarecer las circunstancias en que se registró el episodio.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado miércoles sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura de la casilla de turismo, ubicada en el acceso sur a la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que la víctima, identificada como Carmen Marisol Rocha que cumple funciones en la Policía Turística, se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.

Personal del Same se constituyó de inmediato, tras una alerta de ocasionales testigos, y trasladó de urgencias a la víctima, que utilizaba el correspondiente casco de seguridad, al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio la mujer fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave y permanece alojada en sala de shock room.

Mientras que en el lugar de los hechos trabajaron personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 32°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Familiares y allegados de la víctima sospechan sobre la participación de un vehículo que habría tenido participación y que se habría fugado tras el incidente.

Por tal motivo solicitan la colaboración de posibles testigos que puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del episodio o a vecinos del sector que puedan contar con cámaras que hallan captado el episodio.