Hombre detenido vinculado a un crimen

A pocos días de que el cuerpo de un joven de 28 años fuera hallado en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, ubicado en la ciudad de Córdoba, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años acusado de haber sido el autor del crimen.

El hallazgo se produjo el viernes a la noche en el kilómetro 11 de ese camino, cuando el personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron producto de una denuncia realizada al 911. Fue así que constataron que la víctima se encontraba tirada en el piso con múltiples heridas de bala.

Durante una revisión ocular, las autoridades constataron que el joven presentaba impactos en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo. Ante el nivel de gravedad de estas lesiones, plantearon que estas heridas habrían provocado su muerte en el lugar.

Desde ese entonces, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que desplegó un operativo junto con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas. Como resultado de las averiguaciones, en las últimas horas del sábado, tras tareas de rastreo, la Policía logró detener a un hombre de 55 años.

Según la información publicada un medio local cordobés, el acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen fue capturado en la calle Los Crisantemos al 1700. De la misma manera, se confirmó que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura.

Por el momento, no se difundieron las identidades de la víctima ni del detenido, mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer el caso, como, por ejemplo, las circunstancias en que ocurrió el crimen y el móvil que habría motivado el ataque. Tampoco se informaron detalles sobre la relación entre ambos ni sobre posibles antecedentes previos entre el joven asesinado y el sospechoso.