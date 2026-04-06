Preocupa el robo de animales vacunos en la localidad de Tiraxi

Vecinos de la localidad de Tiraxi se mostraron sumamente preocupados por los hechos de inseguridad que se vienen registrando en los últimos tiempos, donde un grupo de personas que ya está identificado, roba animales vacunos y faenan en el lugar.

Según se pudo establecer, se trata de un grupo de cinco personas, que circulaban a bordo de una camioneta marca Toyota y desde hace varios meses roban un promedio de dos animales vacunos por semana y realizan el mismo recorrido, toman la ruta provincial Nº 29 y luego la ruta nacional Nº 9, sin ser controlados.

Los vecinos manifestaron la urgencia de poder reunirse con los efectivos de la Seccional 54º de la localidad de Yala o la jefatura de la Policía, para trabajar en forma conjunta y de una vez poder con estas personas.

Por otra parte se supo que las personas acusadas de abigeato, conocen el lugar a la perfección y teniendo movilidad, les resulta más fácil tomar uno de los animales vacunos que pastan por la zona campera y los faenan en el mismo lugar.

Las denuncias fueron realizadas desde 2025 y no solo los pobladores de Tiraxi la padecen. Es que se pudo establecer que los vecinos de las localidades de Tilquiza, Payo, Ocloyas, Lozano y zonas aledañas se incrementó el robo de ganado y los damnificados describen las mismas características de los hombres apuntados como presuntos responsables.

Lo que manifestaron los vecinos de la localidad de Tiraxi, es presencia policial en las inmediaciones o que acudan cuando hay un hecho ilícito en progreso, para que ellos puedan proteger a los animales, que es la principal fuente de subsistencia de las familias rurales.