Se fugó un preso salteño y alertan en nuestra provincia

El Ministerio Público de la Acusación de la provincia informa que en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, se solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jonathan Jordan Peloc, alias "Camboya", quien la madrugada de ayer se fugó.

El hecho se registró cuando dos hombres que se encontraban en el interior de una de las celdas de la Alcaidía General N°1 de la capital salteña, se dieron a la fuga tras limar barrotes de la celda, trepar los techos y ganar la calle. Los guardias de inmediato alertaron a todas la unidades operativas, donde se montó un operativo para dar con los reos.

Minutos más tarde, uno de ellos fue recapturado, mientras continúa la búsqueda del segundo.

"Camboya" Peloc, de 41 años, se encontraba con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la capital salteña y es considerada una persona extremadamente peligrosa.

Ante la posible hipótesis que el sospechoso planee huir del país o se encuentre escondido en alguna localidad de nuestra provincia, se solicita a la comunidad que cualquier información sea comunicada urgente al sistema 911 o a la dependencia policial más próxima, evitando intervenir por cuenta propia.