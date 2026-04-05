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PERICO

Salió de pesca, fue arrastrado y falleció

La víctima era buscada desde el jueves por un sector del río Perico.

Domingo, 05 de abril de 2026 00:00

Un hombre de 60 años que era intensamente buscado por los efectivos policiales de la Unidad Regional 6 de Perico, fue hallado sin vida casi luego ser arrastrado por el caudal del río de esa localidad.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el jueves pasado alrededor del mediodía, cuando un grupo de personas se dirigían a pescar.

Fue en esas circunstancias que cuando intentaron cruzar el río, el hombre de 60 años fue arrastrado por el caudal, donde sus amigos lo perdieron de vista.

De inmediato alertaron al sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos inició un rastrillaje por la zona. De la misma manera lo hicieron en la jornada de ayer y alrededor de las 11.30, aproximadamente a unos 500 metros de donde fue arrastrado, los policías hallaron el cuerpo del hombre identificado como Hugo Gallardo (60), quien falleció a causa de asfixia por sumersión.

Por disposición del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo de la infortunada víctima fue trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero de la capital jujeña y tras los trámites de rigor, fue entrado a sus familiares.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 21º del barrio Facundo Quiroga de la ciudad de Perico.

 

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