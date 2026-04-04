Tenía pasta base de cocaína, lo persiguieron y detuvieron

Personal del Cuerpo de Infantería detuvo a un joven 21 años con pasta base en la ciudad de San Pedro, luego de haberse resistido para después huir en moto y corriendo. En su intento de fuga, el sospechoso fue descartando elementos que tenía encima.

El hecho fue alertado días atrás, cuando los uniformados llevaban adelante recorridos preventivos por las calles de la mencionada ciudad.

En esas circunstancias, los agentes divisaron la presencia de un joven que circulaba a bordo de una moto de baja cilindrada por el barrio San Francisco, quien al observar la presencia policial comenzó a acelerar su motovehículo para dar inicio a una persecución.

En plena fuga, el sospechoso abandonó la moto y comenzó a correr hacia la ruta nacional N° 34, que pasa por las cercanías del sector barrial, mientras descartaba elementos que tenía en su poder.

Sin embargo, más allá del intento de huida, el sujeto fue atrapado por el personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2. De esta manera, los uniformados requisaron al aprehendido y encontraron entre las vestimentas del joven de 21 años dinero y envoltorios con sustancias.

A raíz de esto, siguiendo las disposiciones del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), convocaron a la Brigada de Narcotráfico de San Pedro para continuar con el procedimiento.

Así fue cómo los efectivos especializados llevaron adelante la prueba química en los elementos halladas, que permitió conocer que estaban ante la presencia de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

Luego de la confirmación, la droga fue incautada y el aprehendido trasladado a la sede policial para quedar a disposición de la Justicia provincial, más allá de que familiares del sospechoso intentaron entorpecer el accionar policial mediante insultos y agresiones físicas.