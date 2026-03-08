Siniestro vial en el acceso sur de San Pedro

Un automóvil protagonizó un accidente de tránsito en el acceso sur de la ciudad de San Pedro de Jujuy, en un sector cercano a la unión de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 56, que conecta con la localidad de La Mendieta.

El siniestro se registró a pocos metros del ingreso a la ciudad. En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del SAME, quienes asistieron al único ocupante del vehículo, un hombre que se encontraba consciente y no presentaba heridas de gravedad.

El rodado, de color gris, quedó en una posición inestable al costado de la ruta, con una de sus ruedas traseras suspendida en el aire, lo que generaba riesgo de vuelco. Ante esta situación, los bomberos realizaron tareas para asegurar el automóvil y evitar que terminara dándose vuelta.

Según se informó, el conductor fue atendido de manera preventiva por personal sanitario y el hecho fue considerado como un accidente leve, ya que no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales. En tanto, las autoridades continuaron trabajando en la zona para retirar el vehículo y normalizar la circulación en el acceso a la ciudad.