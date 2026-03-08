Mujer fue hospitalizada tras un choque frontal

Profesionales del Same asistieron y trasladaron al hospital "Pablo Soria" a una mujer que resultó herida luego de un incidente que involucró a dos autos en la colectora de la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio El Progreso, en la capital provincial. Se encuentra internada fuera de peligro.

El siniestro vial ocurrió el viernes por la tarde, en momentos que circulaban dos autos en diferente sentido por la mencionada colectora.

Fue entonces, que por razones que son motivo de investigación un Volkswagen Gol colisionó de frente con otro vehículo de la misma marca a metros de la rotonda ubicada en el ingreso al barrio Coronel Arias.

Como consecuencia del impacto ambos rodados quedaron en la banquina, en una zona de pastizales, con visibles daños materiales.

Por esa razón minutos más tarde se constituyó el Same, que se encargó de asistir a los ocupantes de los dos autos, quienes no sufrieron heridas que requieran el traslado. No obstante, una mujer fue derivada al hospital "Pablo Soria" por manifestar un fuerte dolor en la zona cervical y para evitar complicaciones.

También se presentó en el lugar el personal policial de la Seccional 31° junto a integrantes de Criminalística para los peritajes de rigor. Además, Seguridad Vial realizó los correspondientes controles de alcoholemia que resultaron negativos para los conductores involucrados, al mismo tiempo que la zona fue señalizada y se interrumpió el tránsito para evitar un incidente similar.

Finalmente, tras más de una hora de operativo en el escenario del siniestro, los autos fueron retirados y se habilitó la circulación en la colectora de la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio capitalino de El Progreso.