Extraditan a narcotraficante que operaba en la provincia

Un ciudadano argentino de 51 años fue extraditado desde Bolivia tras una orden de un Juzgado Federal de la ciudad de Córdoba, acusado de haber ingresado al país más de 800 kilos de cocaína por pasos clandestinos en Jujuy para luego distribuirla en la capital cordobesa y en la ciudad de Buenos Aires. Además, el sospechoso está señalado por realizar transacciones en la capital jujeña.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el juez Alejandro Sánchez Freytes, el imputado integraba una red que trasladaba cargamentos de cocaína desde diferentes puntos del norte argentino, particularmente desde localidades de las provincias de Jujuy y Salta, hacia centros urbanos como Córdoba y Buenos Aires.

Para esto, la sustancia ingresaba previamente al país desde Bolivia a través de pasos fronterizos clandestinos ubicados en el norte, con el objetivo de eludir los controles aduaneros y migratorios. Por esa razón, la extradición se concretó por orden del mencionado magistrado, titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, quien había requerido la captura internacional y posterior traslado del sospechoso para que responda ante la Justicia argentina por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de droga.

Las pesquisas judiciales sostienen que el hombre habría tenido un rol clave dentro de la organización, ya que sería quien se encargaba de proveer los estupefacientes que posteriormente eran distribuidos en distintas ciudades del centro del país. En ese circuito ilícito también se estableció que las operaciones de pago por la droga se realizaban en la capital jujeña.

En este contexto, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y tras la orden emitida por la Justicia federal, una comisión especial de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) viajó a Bolivia para concretar el traslado. El equipo estuvo integrado por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, quienes asumieron la custodia del detenido.

El operativo incluyó el traslado aéreo del acusado a bordo de un vuelo de la empresa Boliviana de Aviación (Boa) con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una vez en territorio argentino, el sospechoso fue alojado en la Alcaidía Anexo Cavia de la PFA.

Finalmente, el detenido fue trasladado en otro vuelo hacia la ciudad de Córdoba, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que llevan adelante la causa. En esa instancia fue recibido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes participaron del operativo de recepción y custodia.