Jujuy, Argentina
SAN PEDRO

Detenidos con elementos de dudosa procedencia

Brindaron versiones contradictorias sobre el origen de los bienes.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00
SECCIONAL 48° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Efectivos aprehendieron a dos hombres que transportaban elementos de dudosa procedencia.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 8.45, en la intersección de la avenida Kennedy y la calle Espinoza, en la ciudad de San Pedro.

En esas circunstancias, personal del Centro de Monitoreo se percató que un hombre transportaba distintos elementos desde horas tempranas, por lo que alertó a efectivos.

Una comisión policial interceptó al inculpado en la avenida Hipólito Irigoyen, donde se encontraba junto a otro hombre, y se percataron que tenía un rollo de membrana y un recipiente de pintura.

Los inculpados, de 32 y 50 años, manifestaron que habían retirado los elementos de un corralón para un tercero, aunque no pudieron precisar el comercio ni exhibir comprobante compra y brindaron versiones contradictorias.

Por tal motivo fueron trasladados a la Seccional 48° y los elementos secuestrados.

 

