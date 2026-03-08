Auto chocó contra un poste y solo hubo daños materiales

Un incidente vial ocurrido en la avenida Italia solo dejó daños materiales, cuando un automovilista perdió el control, impactó contra un poste del tendido eléctrico y quedó cruzado sobre la cinta asfáltica. El hecho sucedió a la altura del Ministerio de Salud, en la capital jujeña.

El siniestro tuvo lugar en la mañana de ayer, mientras caía una llovizna en el centro de la ciudad capital y numerosos vehículos ingresaban por las avenidas de acceso al mismo.

En esas circunstancias, de acuerdo a la información recabada por este diario en el lugar del hecho, alrededor de las 6.45 un auto marca Peugeot 207 de color blanco circulaba por la avenida Italia y por causas que son materia de investigación perdió el control para luego colisionar con la trompa a una columna de iluminación pública.

A raíz del impacto, el vehículo quedó cruzado sobre el pavimento obstaculizando el normal recorrido de los rodados, principalmente de los colectivos que tienen sus respectivas paradas en ese sector de la ciudad caracterizado por ser una curva.

No obstante, solo se registraron daños materiales en el auto sin que sufran lesiones los dos ocupantes del mismo, lo cual fue constatado por el personal del Same que arribó al lugar, aunque no fue necesario asistirlos.

Por otro lado, se constituyeron integrantes de la Secretaría de Seguridad Vial para señalizar la zona del incidente y cortar la avenida Italia en la intersección con la calle Ingeniero Ítalo Palanca, por donde debían desviarse los vehículos. Como consecuencia, el tránsito se vio obstaculizado durante poco más de dos horas debido a que no removían el auto siniestrado.

Además, agentes de la Seccional 1° arribaron al escenario del hecho y quedaron a cargo de las actuaciones complementarios del incidente que dejó solamente daños materiales en el vehículo protagonista.