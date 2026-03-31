Falleció un joven minero luego de un accidente

Un profundo dolor atraviesa a la provincia de Jujuy tras confirmarse el fallecimiento de Leonel Farfán, un joven minero que se encontraba internado en grave estado en el Hospital Pablo Soria. El trabajador sufrió un brutal accidente el pasado sábado por la noche en la Mina El Aguilar y perdió la vida durante la tarde-noche de este lunes.

Según fuentes consultadas, el siniestro ocurrió mientras Farfán maniobraba un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento. En un momento, el vehículo en el que se desplazaba colisionó de frente con otro carro que transportaba materiales, ambos circulando por las mismas vías.

Allegados al minero señalaron que la falta de comunicación entre los conductores habría sido un factor determinante en el accidente, ya que los equipos de radio portátiles (handies) se encontraban defectuosos al momento del siniestro.

A raíz de la violencia del impacto, Leonel fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente, realizándole la amputación de una de sus piernas. Sin embargo, horas más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

Reclamo de los trabajadores

Ante la tragedia, los operarios de la mina se movilizaron llevando a cabo una asamblea extraordinaria, en la que manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad dentro del yacimiento.

Los trabajadores denunciaron falencias que, a su criterio, ponen en riesgo la integridad del personal y exigieron medidas urgentes para garantizar condiciones laborales seguras y dignas. Entre las decisiones adoptadas, resolvieron mantenerse en estado de asamblea permanente, exigir mejoras inmediatas en materia de seguridad y pasar a un cuarto intermedio hasta el martes al mediodía, en espera de respuestas por parte de la empresa.

Desde la empresa emitieron un comunicado lamentando el fallecimiento del trabajador y decidieron que las operaciones de la mina permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso. También aclararon que en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, se estará organizando el regreso del personal a sus hogares.