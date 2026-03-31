Secuestran más de cien mil dólares y detienen a un hombre

Durante una investigación llevada adelante por efectivos de la División Antidrogas San Pedro de Jujuy de la Policía Federal Argentina, y bajo expresas directivas de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo a cargo de la fiscal Angélica Solís, se logró un significativo avance contra el narcotráfico local, con la incautación de más de cien mil dólares y aproximadamente 3 millones de pesos, como así también se procedió a la detención de un hombre mayor de edad.

El procedimiento se concretó días atrás en el barrio Luján de la capital jujeña, tras una minuciosa tarea investigativa que permitió establecer la existencia de actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Reunidos los elementos probatorios, se dispuso el allanamiento de un inmueble ubicado sobre la avenida Pueyrredón.

Durante el operativo, con la intervención de la can detectora de drogas y divisas "Nandi", se logró el hallazgo de marihuana y un bolso que contenía una suma de dinero de gran magnitud: más de cien mil dólares estadounidenses y más de tres millones de pesos argentinos, configurando uno de los secuestros de efectivo más significativos en este tipo de investigaciones.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta de alta cilindrada, como así también teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

La Unidad Fiscal interviniente dispuso la detención del investigado y el secuestro de todos los elementos mencionados, mientras continúan las diligencias investigativas, en virtud de que los ingresos registrados del imputado no se condicen con su ostentoso nivel de vida, lo que refuerza las sospechas sobre el origen ilícito de los bienes.

El procedimiento representa un nuevo golpe al narcomenudeo en la provincia y reafirma el compromiso de la Policía Federal en la lucha contra el delito complejo.