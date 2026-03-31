"Patotearon" a un hombre y robaron bienes de su vehículo

Tres hombres violentaron un vehículo para sustraer bienes y al ser descubiertos por el damnificado, lo redujeron a golpes y se fugaron.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 4.30 sobre un tramo de la calle Esteban Echeverría, en el barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que tres sujetos descendieron de una motocicleta, violentaron la ventana de un automóvil estacionado y sustrajeron bienes.

En un momento determinado, el damnificado salió de su domicilio y los confrontó, pero los inculpado lo redujeron con golpes de puños y con un casco de motocicleta. Posteriormente emprendieron la fuga.

La víctima, en tanto, radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 2°, donde relató que sufrió la sustracción de documentación personal y de su teléfono celular.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.